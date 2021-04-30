Запрет на выезд за границу мотивировал жителя Воронежской области выплатить алименты

39-летний житель Россоши Воронежской области задолжал почти 300 тысяч рублей по алиментам. А потом погасил всю сумму в течение нескольких дней, как только ему запретили выезд за границу.

Мужчина долго игнорировал свои обязательства, хотя они были нотариально заверены соглашением. Он должен был помогать в содержании двух своих детей - десятилетнего сына и четырнадцатилетней дочери. Но почему-то «забыл» об этом...

На прием к судебным приставам мужчина не ходил.

Только когда суд ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, он вспомнил о долге. Мужчина предоставил сведения об официальном трудоустройстве. Постановление об обращении взыскания на зарплату направлено по месту его работы.

Напомним, что у тех же должников по алиментам могут взыскать средства со счетов в банках, на их имущество могут наложить арест или же дело и вовсе может дойти до административного и уголовного наказаний.