В Воронежском океанариуме за весну родилось 4 детеныша

фото океанариума

В Воронежском океанариуме произошло пополнение. Этой весной сразу несколько семейств обзавелись потомством - еноты, сурикаты, лемуры. Всего на свет появилось четверо малышей.

Двое юных сурикатиков находятся под присмотром нянек - старших сородичей. В клане сурикатов шесть особей, каждый выполняет свои обязанности, но право приносить потомство дано только самке Солнце. До двух месяцев детеныши будут питаться ее молоком, а потом начнут пробовать прикорм.

фото океанариума

У пары кошачьих лемуров в стенах океанариума уже второе потомство. Пока неизвестно, какого пола родился малыш, мальчик или девочка? Ветеринарам еще предстоит это выяснить. По всем признакам лемурик здоров и хорошо развивается. Под опекой мамы он постепенно знакомится с окружающим миром. Как отмечают в океанариуме, наблюдать детеныша лемуров так близко - большая удача. В дикой природе они обитают только на острове Мадагаскар. В естественной среде их осталось всего около 2 000 особей.

фото океанариума

- Увидеть новорожденного енота в экспозиции пока не получится. Он вместе с мамой находится в карантинном блоке. Такое уединение необходимо для его безопасности. Малыш отправится осваивать родной вольер, когда окрепнет, - сообщили в океанариуме. - Ветеринарные врачи наблюдают за развитием детенышей и кормящих мам: к сбалансированному питанию добавлены витамины и кальций.