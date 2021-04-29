В Воронеже аферистка лишила водителя автостраховки и шести тысяч рублей

Водитель думал, что оформил страховой полис, а оказалось, что просто "подарил" шесть тысяч рублей аферистке. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В 2015 году 67-летний воронежец решил застраховать свою машину в фирме на улице Лизюкова. Оператор, женщина средних лет, взяла у него шесть тысяч рублей и вроде бы оформила полис. Однако, когда в 2017 году уже 69-летний водитель попал в ДТП, оказалось, что в базе данных сведений о его страховке нет. Пенсионер обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю женщину-оператора, жительницу Воронежа. Она призналась, что не внесла в базу данных сведения о полисе, а деньги клиента присвоила. Потом уезжала жить в Ростовскую и в Московскую области, поэтому ее искали довольно долго.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Женщина до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.