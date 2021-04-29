На заводе в Воронежской области автопогрузчик сбил на складе сотрудницу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На заводе по производству извести и металла в Лискинском районе накажут ответственных за технику безопасности труда. В нале февраля там получила тяжелую травму сотрудница. Как установили инспекторы по труду, проводившие расследование несчастного случая, в середине дня на 51-летнюю женщину наехал автопогрузик.

Примерно в 14.25 лаборант химического анализа шла в административное здание через помещение склада. Водитель автопогрузчика перевозил готовую продукцию и, не заметив впереди идущую сотрудницу, совершил наезд на женщину, в результате чего она получила множественные телесные повреждения, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области. - Причинами несчастного случая стал допуск до работ сотрудника без проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда при введении новых законодательных актов, а также отсутствие схемы маршрутов движения пешеходов по территории предприятия.