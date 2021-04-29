Михаил Бычков ставит в Воронеже оперу «Свадьба Фигаро»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Конец юбилейного 60-го сезона Воронежский театр оперы и балета отметит премьерой. Труппа покажет масштабную оперу «Свадьба Фигаро» Моцарта. Спектакль ставит режиссер, худрук Камерного театра и Платоновского фестиваля Михаил Бычков.

Дирижер-постановщик спектакля - главный дирижер музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов. Сценографию спектакля придумал лауреат «Золотой маски» Алексей Вотяков, главный художник Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Художник по видео - Алексей Бычков, художник по свету - лауреат «Золотой маски» Иван Виноградов, хормейстер Ольга Щербань.

В спектакле принимают участие ведущие солисты воронежской оперной труппы и приглашенные солисты московских театров, хор, оркестр театра.

Премьерный показ оперы запланирован на 30 мая. А 5 июня спектакль покажут в рамках специальной программы Платоновского фестиваля «Воронежский кейс».