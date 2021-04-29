Куда воронежцам обращаться в случае коммунальных аварий в майские праздники

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коммунальщики объяснили воронежцам, куда обращаться в случае аварий в длинные майские праздники. С 1 по 10 мая объявлены выходными, но коммунальные службы продолжат выполнять текущие заявки, устранять аварии, вычищать дворы и контейнерные площадки.

Водоканал утвердил график работы сотрудников, которые будут дежурить с 1 по 10 мая, в том числе по ликвидации аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. Контакт-центр «РВК-Воронеж» и диспетчерская служба будут работать круглосуточно без перерывов и выходных в течение всех майских праздников. Информацию по холодному водоснабжению и водоотведению можно уточнить по телефонам 206 77 07 и 206 77 06. Чтобы сообщить об утечках, засорах на канализации или открытых колодцах можно в тоновом режиме сразу набрать «1» или дождаться ответа оператора. На официальном сайте компании доступен сервис самостоятельной проверки информации о проводимых работах и отключениях.

Дежурить будут и сотрудники управляющих компаний.

- В воронежских УК, которые входят в ГК «ПИК-Комфорт», определены дежурные, которые круглосуточно будут на связи, начиная с ближайшей субботы, 1 мая, и до понедельника, 10 мая. Их телефоны переданы дежурным по городу и в МЧС, - отметили в компании «ПИК-Комфорт». - Уборка дворов и вывоз мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов будут осуществляться по обычному графику. Как правило, в длинные выходные мусора из квартир выносится больше. Особенно весной, когда жители начинают ремонты в квартирах или проводят генеральную уборку. В этой связи просим жильцов в случае перенакопления на контейнерной площадке, оперативно направлять заявки в свою управляющую компанию.

Оставить заявки быстрее всего через Личный кабинет управляющих компаний. Также можно звонить в Контакт-Центр УК по круглосуточному, многоканальному телефону: 8 (473) 200 8 300.

В «ПИК-Комфорт» входят УК «Центрального района», УК «Левобережного района», УК «Советского района», УК «Ленинского района», РЭК «Центральный», УК «Мастер», УК «Железнодорожного района», УК «РАЙДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района», УК «Коминтерновского района», РЭК «Комфорт», РЭК «Жилищное единство», УК «РЭП-101», УК «Стандарт Сити», РЭК «Жилищное Содружество», УК «Городок», УК «РЭК № 22», УК «КБУ», УК «СервисКомфорт», УК «Сервис-Эксперт», УК «Сфера-ЖКХ», УК «Качество плюс», УК «Жилуют», УК «КомСервис».