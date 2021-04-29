Где в Воронеже в мае отключат горячую воду

В Воронеже в мае стартуют плановые работы по подготовке котельных и теплосетей к следующему отопительному сезону. Где коммунальщики отключат горячую воду, можно увидеть в графике, который опубликовала мэрия. Переключаться на бойлеры придется жителям около 2000 домов.

Железнодорожный район

с 28 апреля по 11 мая

Лесной массив, 6;

Ул.Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в.

с 11 по 15 мая

ул.Димитрова, 27, 75, 79;

Ленинский проспект, 124а, 124б, 126, 130, 132;

Набережная, 1.

с 11 по 24 мая

Санаторный переулок, 2, 2a, 4, 4а.

с 12 по 25 мая

ул.Минская 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

с 18 по 31 мая

ул.Речная, 5;

ул.Кузнецова, 9;

ул.Серафимовича, 14.

с 26 мая по 8 июня

Ленинский пр., 221.

с 31 мая по 2 июня

ул.Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул.Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский пр., 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215;

ул.Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул.25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

ул.Комсомольская, 27а;

ул.Серафимовича, 41а;

ул.Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

ул.Суворова, 65;

ул.Гаршина, 6, 10, 16, 21;

ул.Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19.

Левобережный район

с 11 по 15 мая

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а;

Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул.Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

переулок Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

переулок Парашютистов, 4, 10;

переулок Гвардейский, 2, 4;

ул.Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75;

улНижняя, 73;

ул.Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в, 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;

ул.Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул.Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул.Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;

ул.Порт-Артурская, 19, 21;

ул.Брусилова, 3в;

ул.Героев Стратосферы, 1, 9а;

ул.Кулибина, 13а;

ул.Меркулова, 1, 2, 4, 5;

ул.Раисы Беляевой, 2, 4, 6;

ул.Циолковского, 19;

ул.Полины Осипенко, 19, 24.

с 11 по 24 мая

ул.Волгоградская, 43б, 43, 43в.

ул.Полякова, 7, 9, 11, 13, 15;

с 17 по 20 мая

ул.Менделеева, 4а, 25;

ул.Цимлянская, 1, 8;

переулок Цимлянский, 8а;

ул.Волго-Донская, 13, 16, 32;

ул.Костромская, 12, 13;

ул.Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б;

ул.Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66;

ул.Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;

ул.Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;

ул.Саврасова, 2;

ул.Лихачева, 21, 25;

ул.Корейская, 6б, 6а;

ул.Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

ул.Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.

с 24 по 26 мая

ул.Иркутская, 15а;

ул.Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

ул.Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;

ул.Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

ул.Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

ул.Айвазовского 2а;

ул.Волгоградская, 47, 49, 51.

с 25 мая по 7 июня

ул.Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 13о, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а;

ул.Глинки,5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;

ул.Дубянского,1, 12.

с 31 мая по 11 июня

ул.Менделеева, 4а, 25;

ул.Цимлянская, 1, 8;

переулок Цимлянский, 8а;

ул.Волго-Донская, 13, 16, 32;

ул.Костромская, 12, 13;

ул.Ростовская, 34;

ул.Полины Осипенко, 19, 24;

ул.Кулибина, 13а;

ул.Меркулова, 1, 2, 4, 5;

ул.Раисы Беляевой, 2, 4, 6;

ул.Циолковского, 19;

ул.Ленинградская, 114, 116а, 116б;

ул.Героев Стратосферы, 9а.

Коминтерновский район

с 28 по 30 апреля и с 24 мая по 3 июня

ул.Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15.

с 10 по 23 мая

проспект Труда, 14;

ул.Елецкая, 3;

переулок Политехнический, 4, 6, 8, 10;

ул.Варейкиса, 68.

с 11 по 15 мая

ул.Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

ул.Лидии Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;

проспект Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 68, 72, 151, 155, 157, 159;

ул.9 Января, 87, 110;

ул.Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

ул.Геращенко, 1, 3, 4;

ул.Загородная, 7, 7а, 15;

ул.Керамическая, 31, 33, 42;

ул.Подклетенская, 19, 21;

переулок Политехнический, 1, 2, 3, 10;переулок Автогенный, 9, 11а, 13, 21;

ул.Багрицкого, 1;

ул.Машиностроителей, 13/1, 45;

ул.Электросигнальная, 4;

ул.Красных зорь, 38;

ул.Солнечная, 2, 10, 23, 27;

проезд Ясный, 4;

Московский проспект, 28, 30;

ул.45 Стрелковой Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

ул.9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/б,262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302, 370б;

ул.Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в, 229;

ул.Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;

переулок Рамонский, 2;

переулок Аннинский, 1а.

с 11 по 24 мая

проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61;

ул.Варейкиса, 72;

ул.Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92;

ул.Газовая, 24.

с 12 по 25 мая

ул.Беговая, 2/2, 2/3.

с 11 по 13 мая и с 31 мая по 10 июня

ул.60-й Армии, 28, 35, 37;

ул.Владимира Невского, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;

ул.Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;

Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141;

ул.Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;

ул.Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Бульвар Победы, 2, 4, 6;

ул.Антона-Овсеенко, 33, 35э.

с 13 по 26 мая

Московский проспект, 175.

с 17 по 19 мая

Автогенный переулок, 13, 15, 17;

улица Лидии Рябцевой, 47/1, 51а, 51б, 51в, 53, 55;

переулок Политехнический, 14;

улица Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

улица 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

переулок Славы, 1а, 3а, 5;

переулок Ботанический, 47а;

улица Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский проспект, 44а;

улица Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

переулок Ученический, 1 (общежитие).

с 18 по 31 мая

Московский проспект, 129а, 145а;

ул.Красных Зорь, 36, 54

ул.Керамическая, 37;

ул.Торпедо, 24;

ул.9 Января, 148;

ул.Независимости, 55/7.

с 25 мая по 7 июня

ул.Торпедо, 13а, 17а, 17б.

с 31 мая по 11 июня

Бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

улица Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;

улица Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

улица 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;

Московский проспект, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114;

улица Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;

улица Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

улица Владимира Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;

улица Антонова- Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а;

улица Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

переулок Ученический, 5;

улица 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

улица Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

улица 45 Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.

Советский район

с 11 по 13 мая

Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;

улица Земнухова, 18а, 20а;

проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;

улица Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;

улица Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

улица Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

улица Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;

улица Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;

улица Олеко Дундича, 23, 25;

улица Путиловская, 2а, 2/1, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;

улица Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;

улица Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

с 11 по 24 мая

улица Олеко Дундича, 19;

улица Дорожная, 44а;

улица Тепличная, 6а, 6в, 8б.

с 17 по 20 мая

улица Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

улица Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

улица Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

улица Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

улица Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24;

улица Дорожная, 1, 7, 7а;

улица Ворошилова, 38а, 48, 50;

Бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

улица Космонавтов, 22а;

улица Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

улица Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

проспект Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

улица Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

улица Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

улица Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

улица Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.

с 25 мая по 7 июня

берег реки Дон, 29е, 29в.

с 31 мая по 2 июня

улица Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;

улица Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

улица Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13;

улица Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168р.

Ленинский район

с 11 по 13 мая и с 31 мая по 10 июня

улица Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90;

улица Краснознаменная, 167, 171;

улица Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132.

с 17 по 21 мая

улица Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

улица 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

улица Гродненская, 2, 65;

улица Ворошилова, 1в, 1г, 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

улица Краснознамённая, 10, 12, 15;

улица Платонова, 7;

улица Свободы, 10, 31;

улица Кольцовская, 70;

улица Куцыгина, 6, 21, 27;

улица Красноармейская, 17, 27, 60;

улица Станкевича, 38, 40;

улица Кирова, 8, 10, 22, 24;

улица Пушкинская, 41, 45.

с 17 по 19 мая и с 31 мая по 10 июня

улица Кропоткина, д. 1,2, 3, 5, 7, 9а,9б,13а, 10, 11а, 15;

улица 40 лет Октября, 2, 12, 8, 10, 14;

улица Пограничная, 1, 2;

улица Войкова, 6, 17, 19;

улица Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45;

улица III Интернационала, 35, 57, 59;

улица 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б;

улица Куколкина, 33;

улица Пушкинская, 11а, 15;

улица Свободы, 37, 45;

улица Фридриха Энгельса, 63;

улица Донбасская, 3.

с 18 по 31 мая

переулок Днепровский, 1;

ул.Острогожская, 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в.

с 25 мая по 7 июня

улица Моисеева, 75.

Центральный район

с 11 по 24 мая

улица III Интернационала, 4, 15;

улица Войкова, 8;

улица Желябова, 15, 17;

улица Плехановская, 56;

улица Революции 1905 года, 40, 42;

улица Среднемосковская, 67, 69, 71, 73;

улица Берёзовая Роща, 54/1.

с 12 по 25 мая

ул.Шишкова, 144в;

проспект Революции, 18.

с 17 по 21 мая

улица Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

улица Комиссаржевской, 15;

улица Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;

улица 25-го Октября, 15, 31, 41а;

улица Никитинская, 7, 16а;

улица Студенческая, 34.

Улица Большая Стрелецкая, 20д

Улица Станкевича, 45.

с 17 по 19 мая и с 31 мая по 10 июня

улица Плехановская, 22;

улица Кольцовская, 46, 46а;

улица Карла Маркса, 116а;

улица Революции 1905 года, 66;

улица Среднемосковская, 62а, 62а, 70, 70а, 75.

с 18 по 31 мая

ул.Березовая роща, 24/1 (1 и 2 очередь);

ул.Рылеева, 26а;

ул.Сакко и Ванцетти, 41, 80;

ул.Арсенальная, 5/1.

с 24 мая по 6 июня

ул.Шишкова, 142.

с 25 мая по 7 июня

ул.Березовая Роща, 54/2.