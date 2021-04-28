Воронежские выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по биологии, химии и информатике

Популярность естественных наук у выпускников растет Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году 11 класс закончат 10326 юношей и девушек Воронежской области. Об этом в рамках прямого эфира в соцсетях 28 апреля рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

Около 500 человек приняли решение не поступать в этом году в вуз, и поэтому будут сдавать лишь два госэкзамена – по русскому языку и математике. Но все-таки большинство выпускников примут участие в сдаче ЕГЭ. По словам Олега Мосолова, 11 тысяч будут сдавать русский язык и около семи тысяч – профильную математику (базовую математику в этом году отменили). Отвечая на вопрос зрителей об изменении предпочтений выпускников в выборе предметов, глава ведомства отметил:

- В последние годы выпускники стали чаще выбирать биологию, химию и информатику. Возможно, это связано с изменением условий и перечня необходимых экзаменов при приеме в вузы. Но сам факт роста популярности естественных наук у выпускников не может не радовать.