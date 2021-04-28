В Воронеже мужчина среди бела дня ограбил пенсионерку

Из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже задержали 26-летнего уроженца сопредельного государства, которого подозревают в дерзком ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 28 апреля.

Инцидент произошел 7 декабря примерно в 22:40. Женщина шла домой по переулку Отличников. Сзади к ней подбежал неизвестный, повалил на землю, а после этого вырвал сумку и скрылся. Его добычей стала тысяча рублей и сотовый телефон. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Накануне злоумышленник был задержан в Воронеже. Он признался в содеянном и пояснил, что сотовый телефон продал незнакомым людям, и все время скрывался, жил в разных регионах.

Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.