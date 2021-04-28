Воронежская полиция опровергла сообщение о трех педофилах, орудующих в регионе

В соцсетях распространили информацию о якобы появлении в Воронежской области банды педофилов, которые заманивают детей. Ориентировка с фотороботами трех злодеев была, в частности, опубликована в сообществе «Живая Россошь» 27 апреля.

В сообщении под листовкой писалось, что якобы некие преступники выслеживают детей, за которыми не смотрят родители, на детских площадках или у школ. Они едут на авто, и потом внезапно выпускают из салона котенка или щенка. Так они якобы завязывают разговор с ребенком.

Однако воронежская полиция опровергла эти слухи. В регионе подобные преступления не фиксировались, и никаких педофилов в розыск не объявляли.