Фестиваль "Русское лето" пройдет в Воронеже 11 и 12 сентября

28 апреля организаторы фестиваля "Русское лето" объявили даты его проведения. Мультижанровый форум традиционной русской культуры пройдет с 11 по 12 сентября в Центральном парке.

В этом году его события будут посвящены нескольким юбилейным датам истории. Главная тема - 300-летие Российской империи. Как отметил историк Александр Никитин, все, чего добился Петр I, случилось благодаря опыту, приобретенному в Воронеже, когда правитель не только заложил морской флот, но и мобилизовал десятки тысяч людей на работу, а также учился управлять страной не из столицы.

- В следующем году исполняется 350 лет с рождения Петра, и наш фестиваль станет некой предтечей масштабного празднования, - отметил основатель фестиваля Захар Прилепин.

Также в программе "Русского лета" найдут отражение и другие памятные даты - 30-летие развала Советского Союза, 60-летие полета в космос, 80-летие с начала Великой Отечественной войны, 160-летие отмены крепостного права.

- Я очень доволен, что наш фестиваль сложился, укоренился в Воронеже. Получилось в хорошем смысле по-семейному! И не только потому, что здесь мои корни, и мы действительно любим приезжать всей семьей в Воронеж, - отметил Захар Прилепин. - Я горжусь, что мои четверо детей с утра приходят на фестиваль и сами путешествуют по площадкам, которые им интересны. Наш фестиваль - это квинтэссенция того хорошего, что сейчас происходит в русской культуре.

Об участниках фестиваля мы напишем в ближайшее время.