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Общество28 апреля 2021 10:04

В центре Воронежа дорожники из-за ремонта асфальта подрезали корни кленов

Деревья повредили на Помяловском спуске
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ. Экскурсии по Воронежу" фото Ольги Рудевой

Страница сообщества "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ. Экскурсии по Воронежу" фото Ольги Рудевой

На днях дорожники начали подготовку к ремонту Помяловского спуска: сняли остатки старого асфальта и засыпали песчаное основание. При этом техника прошла вплотную к стволам кленовой аллеи и подрезала корни деревьев. Горожане, наученные горьким опытом неуклюжей обрезки, кронирования и других манипуляций с деревьями в Воронеже, забили тревогу.

В мэрии пояснили, что такое плотное прилегание дороги к аллее – вынужденная необходимость, поскольку нормативы не позволяют делать дорогу более узкой. При этом чиновники потребовали от подрядчика вести работы максимально бережно и осторожно и пообещали проконтролировать исполнение. Если выяснится, что деревьям причинен существенный вред, дорожникам грозит штраф.

Однако вряд ли это послужит утешением горожанам, которые рискуют лишиться одной из немногих зеленых улиц в центре Воронежа.