В Воронеже конфисковали контрафактных сигарет на 400 млн рублей

Силовики задержали в Воронеже подпольных производителей сигарет. У них конфисковали контрафактной табачной продукции на 400 млн рублей.

Четверо жителей Воронежа приобрели табак и оборудование для изготовления фальсифицированных табачных изделий. Производство организовали на территории табачной фабрики Усмани Липецкой области. Основную часть готовой продукции хранили в арендованных помещениях в промышленной зоне Левобережного района Воронежа. По этим адресам силовики обнаружили более 3,2 миллиона пачек сигарет без акцизных марок. Конфисковали фальсификат, оборудование для упаковки товара, деньги, электронные носители информации.

На мужчин завели уголовное дело за производство и хранение табачной продукции без маркировки в особо крупном размере.