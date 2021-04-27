В Воронеже открывают после ремонта детское отделение больницы №4 в Железнодорожном районе

28 апреля открывается обновленное педиатрическое отделение на первом этаже больницы №4 в переулке Санаторный, 10, ремонт которого начали в феврале 2020 года. Отделение обслуживает около 5000 детей из микрорайонов Сомово и Боровое (школы № 21,56 и 64, кадетскую школу имени Суворова, детсады № 19 и 148).

Для отделения, которое с 1972 года работало в старом помещении, сделали отдельный вход, оборудовали его пандусом и просторной колясочной. Организовали бокс с отдельным входом для пациентов с температурой и подозрением на инфекционное заболевание. Установили инфомат, обновили мебель в кабинетах и в зонах ожидания, оборудовали игровую зону с кулером и телевизором, а также комнату для кормления детей.

Педиатрическое отделение получило новое оборудование: авторефрактометр и щелевую лампу для офтальмолога, дефибриллятор и электрокардиограф с функцией регистрации ЭКГ в ручном и автоматическом режиме, диагностический аппарат экспертного класса для УЗИ кабинета.

В ближайшее время начнут работы по благоустройству прилегающей территории и подъездных путей к зданию.

Педиатрическое отделение больницы №4 рассчитано на прием 70 пациентов в день, прием ведут два педиатра, оториноларинголог, офтальмолог, хирург-ортопед, невролог, стоматолог.