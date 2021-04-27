В Воронеже в ДТП пострадала восьмилетняя девочка

"Нива" после удара в столб. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 26 апреля, в 19.30 у дома № 1А по улице Владимира Невского случилась авария, в которой пострадали два человека.

52-летняя жительница Воронежа, управлявшая «Нивой», при перестроении не уступила дорогу «Мицубиси Лансер», которым рулил 64-летний воронежец. Автомобили столкнулись. «Нива» после этого врезалась в бетонный столб.

Машины после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии пострадали женщина, управлявшая «Нивой», и восьмилетняя девочка, ехавшая в «Мицубиси». Обеих отвезли в больницы.

- Всего 26 апреля в Воронежской области случилось 129 ДТП, из них 106 в Воронеже, 19 - в районах, 4 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы семь человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Инспекторы ДТП задержали 15 пьяных водителей и еще шестерых ехавших на красный свет.