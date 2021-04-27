Под Воронежем мужчина так пытался спасти приятеля, что убил его

36-летнему уроженцу Оренбургской области грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 36-летнего уроженца Оренбургской области. Его обвиняют в убийстве.

По данным следствия, в начале сентября 2020 года к 36-летнему мужчине в гости приехал его 32-летний знакомый из Оренбургской области. 5 сентября приятели сначала выпивали во дворе дома садоводческого товарищества «Спектр» Рамонского района. А ночью отъехали на машине 36-летнего мужчины на соседнюю улицу. Прямо в салоне они стали принимать наркотики.

32-летнему мужчине стало плохо от дозы. Старший приятель вытащил его из машины и попытался привести в чувство. Однако тот признаков жизни не подавал. Тогда его знакомый решил избавиться от тела. Сначала попытался затащить земляка в машину. А когда это сделать не удалось, обернул буксировочный трос вокруг тела и стал тянуть его. При этом петля съехала на шею мужчины (он был еще жив) и удушила его.

Приятелю все же удалось втянуть теперь уже точно мертвого человека в салон машины. Он выехал на трассу «Дон» в направлении Москвы, доехал до показавшейся ему подходящей лесополосы и оставил там тело погибшего. Свою одежду мужчина сжег, избавился от троса, а мобильник умершего земляка подкинул в проезжающий рейсовый автобус. Тело убитого обнаружил через пару дней водитель, остановившийся в лесополосе для отдыха.

- 36-летнего мужчину арестовали. На допросе он утверждал, что не хотел смерти знакомому. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы), - сообщил и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Захаров.