Воронежский режиссер поставит «Преступление и наказание» в колонии

Антон Тимофеев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актер и режиссер Антон Тимофеев проведет с осужденными воронежской исправительной колонии № 2 цикл занятий по основам сценической речи, а также поставит спектакль по роману «Преступление и наказание» (кстати, в 2021 году в России отмечается 200-летие со дня рождения Достоевского). Работа задумана в рамках проекта «Свобода творчества», направленного на социальную реабилитацию осужденных с помощью театрального искусства.

- Очень сложно в столь сжатые сроки, с любителями, поставить текст Достоевского полностью, также осложняет работу то, что все образы должны быть представлены, в силу особенностей учреждения, мужчинами. Но, думаю, мы сможем расставить акценты так, чтобы сделать материал интересным и для артистов, и для зрителей, - отметил Антон Тимофеев.

Помимо постановки по роману Достоевского в исправительной колонии № 2 запишут радиоспектакль по повести Довлатова «Чемодан». Оба они будут транслироваться во всех исправительных колониях Воронежской области, а также в интернете.