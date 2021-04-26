Воронежец на эвакуаторе угнал чужой автомобиль и сдал его на металлолом

В июле 2020 года у 55-летнего воронежца угнали автомобиль «Газель». Хозяин надолго оставил машину на Дачном проспекте, а, вернувшись, уже ее не обнаружил. Общий ущерб он оценил в сумму более 40 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили, что угнали отечественный грузовичок в период с 18 по 23 июля 2020 года. Оказалось, что некто монтировкой вскрыл дверной замок автомобиля, затем нашел объявление об аренде эвакуатора, на котором и перевез машину в пункт приема металлолома в Советском районе.

Полицейским удалось найти угонщика - им оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи. В отделе полиции он признался, что скрывался от сотрудников полиции у своей знакомой в Лискинском районе.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан и находятся в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.