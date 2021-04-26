Детские рисунки ко Дню Победы украсят 20 маршрутных автобусов в Воронеже

Часть работ победителей Фото: предоставлено ООО «АТП-1».

Около 300 работ от детей в возрасте от 5 до 17 лет прислали в транспортную копанию «АТП-1». Конкурс детского рисунка приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Наиболее активными стали ребята в младшей возрастной категории - до 10 лет. От них пришло порядка 200 рисунков. Соответственно около 100 работ поступило от юных воронежцев от 10 до 17 лет.

Ожидается, что к празднику Победы на улицы Воронежа выйдет 20 автобусов, украшенных рисунками детей. Рисунки разместят прямо на транспорте.

- Это был невероятно впечатляющий и одновременно крайне тяжелый процесс. Выбрать из почти 300 работ 10 лучших категорически невозможно, поэтому мы приняли решение увеличить число победителей до 20. Уверен, что основная цель конкурса была достигнута - память о подвиге народа жива, пока самые юные граждане страны хранят ее в своем сердце, - прокомментировал исполнительный директор АТП-1 Владимир Георгиевский.