Настоящее тепло в Воронеж придет на День Победы

На 9 мая весна окончательно победит почти зимние холода! Фото: Алексей ФОКИН

Воронежские синоптики ответили на волнующий нас всех вопрос: когда же придет настоящее тепло? Оказалось, ждать еще довольно долго.

- Неустойчивая погода с холодными ночами (от +1 до +6 градусов) и прохладными днями (от +10 до +15) продлится, скорее всего, до 9 мая, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Все еще будет ощущаться действие циклона, принесшего холодные воздушные массы с севера. И только на День Победы днем ожидаем уже температуру около 20 градусов.

Немного изменили прогноз и на ближайшие несколько суток. В ночь на вторник, 27 апреля, метеорологи обещают +2 градуса, при этом возможен дождь, переходящий в снег. Днем из-за туч будет выглядывать солнце, потеплеет до +10. В то же время возможен дождь.

В среду, 28 апреля, ночью при пасмурной погоде синоптики обещают +1 градус. Днем солнце периодически будет скрываться за облака, температура поднимется до +13 градусов.

В ночь на четверг, 29 апреля, вместо западного ветра подует южный. Будет пасмурно при +3 градусах. Днем снова прогнозируют переменную облачность. Столбик термометра поднимется до +14.

В пятницу, 30 апреля, ночью опять обещают пасмурную погоду, но уже при +5 градусах. Днем солнце будет то заходить за тучи, то вновь показываться. А температура повысится уже до вполне комфортных +15 градусов.