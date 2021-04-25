В Воронеже мошенники отобрали деньги у женщины, пожелавшей купить старинные монеты

Воронежские полицейские поймали афериста с помощью коллег из Свердловской области. Фото: из архива «КП»

Полицейские раскрыли преступление, совершенное еще в августе 2020 года в отношении 44-летней жительницы Воронежа.

Женщину заинтересовало объявление в интернете о продаже старинных монет. Она позвонила мужчину, разместившему эту информацию. Заявила, что хочет купить монеты и перечислила на указанный собеседником счет более 11 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал отвечать на звонки.

Воронежские полицейские при помощи коллег из Свердловской области установили личность афериста. Им оказался 26-летний житель Нижнего Тагила. Мужчину задержали на его квартире. В отделе полиции он признал свою вину в этом преступлении.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Афериста арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.