В Воронежской области иномарка влетела в дерево: пострадал пассажир

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

ЧП случилось 23 апреля примерно в 03:30 на третьем километре автодороги «Лиски – Давыдовка» в Лискинском районе. «Опель Астра» на скорости буквально влетел в дерево. В результате аварии пострадал пассажир. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 апреля.

По предварительным данным, 34-летний водитель, который находился за рулем иномарки, был пьян. Он не справился с управлением и размозжил всю переднюю часть машины о ствол дерева. Судя по всему, сам отделался легким испугом. А вот его 38-летний пассажир получил серьезные травмы. Скорая доставила его в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.