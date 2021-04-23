На влажную уборку центральных улиц Воронежа ежедневно расходуют больше 200 тысяч литров

Фото управы Ленинского района

Переоборудованные после зимней эксплуатации в поливомоечные комбинированные дорожные машины приступили к весенней влажной уборке центральных улиц Воронежа. Струей воды они моют проезжую часть, тротуары и дорожные ограждения.

- На сегодняшний день в круглосуточном режиме на дорогах района работают пять таких машин, - рассказали в управе Ленинского района. - На тротуарах - две единицы малогабаритной коммунальной техники «Чистик».

Одновременно с этим поливомоечный машины освежают дороги, прибивая пыль и смывая пескосмет. За день на эти цели в Ленинском районе расходуется около 200 тысяч литров.

С тех пор, как заправку «поливалок» производят водой из водохранилища, процесс этот значительно оптимизировался.