Площадь Черняховского в Воронеже замостят новой плиткой

Фото управы Центрального района

В центре Воронежа приступили к ремонту тротуаров на шести участках улиц: от улицы Ломоносова до ветеринарного института патологии, на улице Тимирязева от Морозова до Докучаева, в Березовой Роще вдоль школы №62, на улице Шишкова, от остановки «Березовая Роща» до остановки «Стадион «Динамо», а также на площади Генерала Черняховского.

Причем работы на площади Генерала Черняховского обещают завершить уже в начале мая, к традиционным мероприятиям по возложению венков и цветов ко Дню Победы.

Всего в теплом сезоне 2021 года в Центральном районе планируются работы на 14 объектах общей стоимости больше 18,7 млн. рублей.