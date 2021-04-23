Воронежец остановил ремонт чужой квартиры, украв электроинструменты

Вор сейчас находится в изоляторе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

22 апреля 36-летний воронежец устроил масштабный ремонт у себя в квартире. Рабочие вносили строительные материалы и технику. Но стоило им на минутку отлучиться, как в помещение кто-то зашел и забрал электроинструменты более чем на 10 тысяч рублей. Пришлось вызывать полицию.

Оперативники быстро установили личность домушника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 47-летний воронежец. Полицейские изъяли у него похищенные приборы.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Вор сейчас находится в изоляторе.