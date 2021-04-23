В Воронеже инспектора ГИБДД, не зарегистрировавшего автомобиль тестя, оштрафовали

35-летнего бывшего сотрудника полиции суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Уголовное дело возбуждалось на основании материалов УФСБ России по Воронежской области. Как ранее сообщал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа Евгений Аверин, в ходе следствия обвиняемый признал вину.

В сентябре 2019 года мужчина занимал должность старшего инспектора МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области. Он не зарегистрировал автомобиль тестя. Машиной пользовался сам. А штрафы, например, фиксируемые камерами, ему соответственно не приходили. Также не нужно было оплачивать транспортный налог.

Таким образом инспектор сэкономил чуть более 39 тысяч рублей. Большая часть - 34 тысяч рублей - штрафы за 58 нарушений правил дорожного движения, остальное - недополученный налог. Еще в ходе следствия «правоохранитель» все возмести.

Мужчине также придется выплатить штраф - 50 тысяч рублей. Но что важнее - он на 1 год лишился права занимать в органах внутренних дел должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор вступил в законную силу.