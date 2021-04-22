В Воронеже на улице Дружеской мужчина по-дружески украл у знакомой «Хендай»

Полицейские быстро задержали угонщика, до суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Фото: из архива «КП»

Странный характер отношений между 41-летней женщиной и 37-летним мужчиной привел к возбуждению уголовного делу.

Все началось с того, что владелица автомобиля «Хендай Элантра» заявила в полицию об его угоне. Машина была припаркована у ее частного дома на улице Дружеской Коминтерновского района. Даже в подержанном состоянии иномарка стоит немало – около 200 тысяч рублей.

Оперативники вскоре выяснили, что автомобиль у женщины украл ее 37-летний знакомый, житель Верхнехавского района. Машину обнаружили в Подгорном, а угонщика задержали в Воронеже. В отделе полиции он признался, что взял ключи от иномарки, когда был в гостях у 41-летней владелицы авто.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). До суда угонщик будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.