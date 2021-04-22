Под Воронежем мужчина после секса лишился части детородного органа

К врачам мужчина обратился слишком поздно. Фото: из архива «КП»

50-летний житель села Бабяково Новоусманского района считал себя мачо. Но случился у него неудачный вечер, когда он занимался сексом сразу с тремя подругами. Одна из них так укусила его за мужское достоинство, что мало не показалось. Половой орган после этого воспалился и увеличился. Это герою-любовнику понравилось, и он к врачам обращаться не стал. Пошел он в больницу уже когда стало не до смеха, - начались боли.

Врачи констатировали: время, когда можно было вылечить орган без ампутации, прошло. В результате удалось сохранить лишь часть мужского достоинства. Медики сообщили о том, что над пациентом явно было совершено какое-то насилие, в полицию.

В региональном ГУ МВД сообщили, что по поводу этого ЧП проводят проверку. И добавили, что мужчина, ставший жертвой такого вот стечения обстоятельств, заявления на подругу писать не стал.

Как стало известно «КП», все участники сей сексуальной драмы принадлежат к маргинальным слоям населения села Бабяково. Средствами гигиены никто их них пользоваться не любил. Так что можно было легко занести какую угодно инфекцию.