В Воронежской области на треть выросло количество преступлений на транспорте

За три месяца на транспорте зарегистрировали 51 преступление Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С начала 2021 года на Воронежском транспортном узле зарегистрировали 51 преступление, и это на 37% выше, чем годом раньше. Среди них было восемь особо тяжких преступлений (4 в прошлом году) и 10 тяжких (9 в 2020 году).

На 83,3% выросло число краж, с начала года их зарегистрировали 11. 18 преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков, их раскрываемость составила 100%.

- Увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре. - В первом квартале их было три. При этом, что за 3 месяца 2020 года указанные преступления не регистрировались.