По обращениям воронежцев Роспотребнадзор составил 35 исков в суд

В первом квартале 2021 года в управление Роспотребнадзора по Воронежской области поступило 3152 обращения от жителей региона, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций.

Почти половина обращений ( 46%) касалась вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, но чаще всего (54%) жители жаловались на нарушение прав потребителей. Заявители сообщали о нарушениях в сфере розничной торговли продовольственными товарами (34%), на нарушения в сфере жилищно-коммунальных услуг - 11% и на нарушения в сфере бытового обслуживания населения - 8%.

- По фактам выявленных нарушений возбуждено 233 административных дел, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по области. – Составлено 35 исков и заявлений в суд.