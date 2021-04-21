В столице задержали москвича, ограбившего воронежца

В Москве задержали рецидивиста, ограбившего в декабре 2020 года 27-летнего воронежца. Мужчины познакомились в кафе в Коминтерновском районе столицы Черноземья. Точнее подрались. При этом у избитого воронежца дебошир забрал деньги, ювелирное изделие, часы и скрылся с похищенным. Потерпевший оценил ущерб в 70 тысяч рублей.

Личность подозреваемого оперативники определили по записям с камер видеонаблюдения, но задержать 29-летнего жителя Московской области, ранее судимого, удалось только сейчас. У него изъяли часть похищенного имущества.

За грабеж мужчине грозит до семи лет заключения.