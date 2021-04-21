В Воронеже дождь спровоцировал 8-балльные пробки

Яндекс.Пробки

Воронежцы утром 21 апреля снова опоздали на работу из-за массовых заторов. Пробка на Московском проспекте в направлении центра растянулась на четыре километра. Затрудненное движение зафиксировали на перекрестке Московского с проспектом Труда, а также на Солнечной, Машиностроителей, Ворошилова, Моисеева, Космонавтов, Колесниченко, Матросова, Плехановской, Антонова-Овсеенко, Димитрова и на Остужевском кольце.

Затопленные улицы после дождя и аварии стали причиной заторов. По данным сервиса Яндекс.Пробки на 9 утра заторы оценивались в 8 баллов.