В ближайшие два дня горячую воду вернут в 319 домов Воронежа

До решения о корректировках во время гидравлических испытаний теплотрасс успели выявить 22 дефекта Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

19 апреля было отключено горячее водоснабжение в 593 домах Воронежа, но уже 20 и 21 апреля его вернут в 319 зданий. Напомним, по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева внесены корректировки в график работ по подготовке к следующему отопительному сезону.

Тепло вернется в 94 дома Левобережного района по улицам: Менделеева, Цимлянской, ул. Волго-Донской, Костромской, Ростовской, Новосибирской, Танеева, Ярославской, Саврасова, Лихачева, Корейской и Чебышева;

А также в 225 домов Советского района по улицам: Домостроителей, Маршака, Юлюса Янониса, Дорожная, Ворошилова, бульвар Пионеров, Космонавтов, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, проспект Патриотов, Молодогвардейцев, Южно-Моравская, Путиловская, Кривошеина, Пеше-Cтрелецкая.

- В часть домов горячее водоснабжение вернется уже ночью. Но учитывая, что некоторые магистрали по итогам опрессовок уже вскрыты и на них ведутся работы, запустить их в работу пока не получится. Однако освободившиеся с других объектов бригады будут оперативно переброшены на них, чтобы ускорить ремонт и запустить их раньше, чем планировалось изначально, - отметил первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин.

До решения о корректировках во время гидравлических испытаний теплотрасс уже выявили 22 дефекта: 12 из них мешают запустить горячее водоснабжение.