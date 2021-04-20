В Воронеже в мебельной компании Ангстрем выявили нарушения трудового законодательства

В компании Ангстрем, которая занимается производством мебели, выявили нарушения трудового законодательства.

- Установлено, что оператору на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке не начислялась и не выплачивалась доплата за работу во вредных условиях, а оператору котельной не оплачивались часы сверхурочной работы. На основании выданного инспектором труда предписания права работников восстановлены, они получили полагающиеся по закону выплаты, - сообщили 20 апреля в Государственной инспекции труда по Воронежской области.

Виновных привлекли к административной ответственности.

Впрочем, это еще не такое уже большое нарушение, особенно на фоне воронежской авиапромышленной компании, которая не платит зарплату работникам уже три месяца.