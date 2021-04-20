В центре Воронежа 18-летнюю автоледи из Саратовской области задержали за рев ее машины

Волжский "бумер", волжский "бумер", ну зачем ты так шумишь? Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на днях полицейские провели рейд. Во время него проезжающие автомобили проверяли на громкость издаваемого ими шума, который частенько превращается в самый настоящий рев. А он действует на нервы и пешеходов и других водителей.

Всего инспекторы остановили более 40 автомобилей и автобусов. Особенно тщательно они проверяли транспорт в центре города, именно там люди чаще всего жалуются на шум машин и мотоциклов. И всего за несколько часов рейда нашли трех злостных нарушителей.

К примеру, 18-летняя девушка из Саратовской области на пафосном «бумере» каталась с двигателем, шум от которого явно превышал все допустимые нормы. Ей, правда, грозит пустячное наказание – штраф 500 рублей, а то и вовсе просто предупреждение. Примерно такие же нарушения допустили еще два водителя.

Кроме того, во время рейда остановили машины, у которых обнаружили такие неисправности, что они должны были находиться в ремонте, а не ездить по улицам города. Их водители также заплатят штрафы.