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Общество20 апреля 2021 14:48

В центре Воронежа 18-летнюю автоледи из Саратовской области задержали за рев ее машины

За шум «бумера» девушка либо отделается предупреждением, либо заплатит 500 рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Волжский "бумер", волжский "бумер", ну зачем ты так шумишь?

Волжский "бумер", волжский "бумер", ну зачем ты так шумишь?

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на днях полицейские провели рейд. Во время него проезжающие автомобили проверяли на громкость издаваемого ими шума, который частенько превращается в самый настоящий рев. А он действует на нервы и пешеходов и других водителей.

Всего инспекторы остановили более 40 автомобилей и автобусов. Особенно тщательно они проверяли транспорт в центре города, именно там люди чаще всего жалуются на шум машин и мотоциклов. И всего за несколько часов рейда нашли трех злостных нарушителей.

К примеру, 18-летняя девушка из Саратовской области на пафосном «бумере» каталась с двигателем, шум от которого явно превышал все допустимые нормы. Ей, правда, грозит пустячное наказание – штраф 500 рублей, а то и вовсе просто предупреждение. Примерно такие же нарушения допустили еще два водителя.

Кроме того, во время рейда остановили машины, у которых обнаружили такие неисправности, что они должны были находиться в ремонте, а не ездить по улицам города. Их водители также заплатят штрафы.