Под Воронежем рецидивист избил прохожего из-за вымышленного долга

Днем 15 апреля на лавочке у одного из домов по улице Советская села Бабяково сидел 27-летний местный житель. В это время к нему подошел незнакомец и стал требовать вернуть деньги. Якобы тот давал ему средства в займы несколько лет назад.

27-летний парень, конечно, отказал странному мужчине, но тот без особых раздумий ударил «должника» по лицу. Тот упал. Тогда грабитель забрал чужой сотовый телефон и кошелек с 600 рублей.

Оперативники за нескольких часов нашли налетчика. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Он признал вину. Украденное удалось вернуть.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.