В Воронежской области с 20 апреля за катание на моторной лодке можно получить штраф

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронежской области начинается ежегодный нерестовый период, когда рыба отправится в заводи, чтобы вывести потомство. В связи с этим с 20 апреля по 1 июня в регионе вводится запрет на передвижение по водоемам на маломерных судах, а также на лов рыбы, кроме лова на одну удочку и только с берега.

Нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для контроля за соблюдением ограничительных требований на водоемах в это время будет увеличено количество патрулей.