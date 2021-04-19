В Воронежской области сварщика завалило землей насмерть в котловане

Выяснением обстоятельств трагедии занимаются трудовые инспекторы и сотрудники Следственного комитета. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В субботу, 17 апреля, в селе Костино-Отделец Терновского района произошел трагический несчастный случай.

В 13.20 45-летний электрогазосварщик строительной компании строительной компании спустился по рабочим делам в котлован глубиной около трех- четырех метров. Когда ему передавали инструмент, случилось обрушение грунта. Мужчина оказался завален горой земли. Когда его вытащили, он был уже мертв.

В обстоятельствах этого ЧП разбираются специалисты трудовой инспекции и сотрудники Следственного комитета.

- Наши работники опрашивают очевидцев трагедии и сотрудников строительной организации, изучают служебную документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины. По итогам проверки будет решено, нужно ли возбуждать уголовное дело, - рассказал и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Афанасьев.