Воронежский Театр равных ставит сказки Гофмана

Воронежский «Театр равных» откроет сезон в сентябре 2021 года. А пока инклюзивная труппа, в которой выступают актеры с ограниченными возможностями, работает над двумя постановками.

Воронежский режиссер Александр Сидоренко ставит спектакль «Сказки Гофмана», в основе которого три истории немецкого сказочника - «Золотой горшок», «Песочный человек» и «Приключения в новогоднюю ночь».

Над постановкой «Дом маэстро Сарафанова» по пьесе Александра Вампилова «Старший сын» инклюзивная труппа работает с режиссером из Санкт-Петербурга Павлом Мясниковым.

Идеи постановок появились у коллектива еще в 2020-м, работа над ними началась в период пандемии.

В планах театра также детский спектакль, название еще не определено.