Экскурсионные электрички из Воронежа в Дивногорье начнут ходить с 1 мая

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Популярная электричка в Дивногорье начнет курсировать из Воронежа с 1 мая, сообщили в «ППК «Черноземье». Поезда будут ходить по субботам.

Напомним, на них можно съездить на две обзорные экскурсии на выбор. Посмотреть Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, познакомиться с обителью, пещерным храмом, увидеть нерукотворные Дивы, помолиться у чудотворной иконы Сицилийской Божией Матери, узнать о жизни монахов. Или сходить на экскурсию «Летопись Дивногорья» - побродить по меловым склонам, посмотреть Маяцкое городище, пещерный комплекс с храмом Сицилийской Иконы Божией Матери.

Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 9.20 (идет через станции Березовая роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски). На станцию Дивногорская (где расположен мужской монастырь) электропоезд прибудет в 11.41, на площадку «143 км» (где находится музей-заповедник «Дивногорье») электричка придет в 11.45. В конечном пункте, Копанище, состав окажется в 11.51.

Обратно электричка выйдет из Копанища в 15.52, заберет пассажиров из Дивногорья в 15.58, из Дивногорского монастыря - в 16.03. В Воронеж поезд прибудет в 18.19.