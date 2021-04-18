Основатель ВИА «Ариэль» побывал в Воронеже в музее Мордасовой

Валерий Ярушин в Воронеже, фото предоставлено организаторами турне

Основатель ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин вместе с коллегами по коллективу «Легенды ВИА. Мы из СССР», будучи на гастролях в Воронеже, посетили две «музыкальных» выставки.

Артисты побывали с экскурсией в выставочном центре «Галерея советской эпохи» (пл. Ленина, 9), собравшем материалы об известных воронежцах и россиянах, которыми гордится страна. Музыканты были рады увидеть уникальную коллекцию личных вещей Леонида Утесова - патефоны, пластинки, фотоаппараты, кинопроектор, музыкальные инструменты, студийный и концертный микрофоны маэстро, фотографии из семейного альбома, концертные афиши, личные документы (свидетельство о браке, письма), мебель. Вещи передала в Воронеж вторая жена Леонида Утесова Антонина Ревельс.

По словам музыкантов, они словно попали в машину времени, которая перенесла их в замечательное прошлое. Валерий Ярушин исполняет песню из репертуара Леонида Утесова «Песня старого извозчика» в авторской обработке под названием «Старая пластинка», которая была выпущена ансамблем «Ариэль» на их первом большом диске (LP) фирмы грамзаписи «Мелодия» в 1975 году. Впечатленный музыкант подарил галерее DVD диск «Валерий Ярушин. Судьба по имени «Ариэль».

Артисты также побывали в музее-квартире Марии Мордасовой, которая находится в соседнем подъезде. Валерий Ярушин признался, что является давним поклонником «королевы частушек». В своей время старая свадебная песня белгородских сел Афанасьевка и Фощеватово «Порушка-Параня» в диско-обработке Валерия Ярушина была неким музыкальным хулиганством «Ариэля», она была задумана как пародия на стиль ансамбля Boney M, в итоге стала всенародно любимым хитом и своеобразной визитной карточкой «Ариэля». А обработки Ярушиным русских народных песен «Отдавали молоду», «На улице дождик», «Отставала лебедушка» стали классикой современной эстрады.

Гость с большим интересом осмотрел аутентичную обстановку квартиры Мордасовой, «гастрольную карту мира», необычные подарки от поклонников певицы, оценил сценические костюмы народной артистки.