На озере под Воронежем насчитали около 30 мертвых черепах

фото ОНФ Воронежской области

31 панцирь насчитали от погибших черепашек, сообщил 18 апреля в соцсетях известный воронежский активист Михаил Глущенко. Создатель туристического сообщества побывал на Черепашьем озере вместе с руководителем регионального исполкома ОНФ Никитой Пановым. Активисты сфотографировали последствия массовой гибели обитателей уникального водоема, являющегося особо охраняемым природным объектом областного значения.

Напомним, первые кадры о трагедии живности на Черепашьем озере воронежцы выложили в соцсети 17 апреля. По сообщениям горожан воронежские власти начали проверку по факту массовой гибели обитателей: на месте побывала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер и специалисты Росприродназдора, взявшие пробы воды и останки животных для анализа.

Сотрудники Воронежского заповедника предположили, что гибель животных произошла из-за естественных природных причин: отсутствия дождей и холодной зимы, из-за которой недостаточно наполненный водоем мог промерзнуть до дна вместе с обитателями.