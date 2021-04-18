Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 апреля 2021 14:36

На озере под Воронежем насчитали около 30 мертвых черепах

Благодаря неравнодушным жителям власти выявят причину массовой гибели обитателей водоема
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
фото ОНФ Воронежской области

фото ОНФ Воронежской области

31 панцирь насчитали от погибших черепашек, сообщил 18 апреля в соцсетях известный воронежский активист Михаил Глущенко. Создатель туристического сообщества побывал на Черепашьем озере вместе с руководителем регионального исполкома ОНФ Никитой Пановым. Активисты сфотографировали последствия массовой гибели обитателей уникального водоема, являющегося особо охраняемым природным объектом областного значения.

Напомним, первые кадры о трагедии живности на Черепашьем озере воронежцы выложили в соцсети 17 апреля. По сообщениям горожан воронежские власти начали проверку по факту массовой гибели обитателей: на месте побывала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер и специалисты Росприродназдора, взявшие пробы воды и останки животных для анализа.

Сотрудники Воронежского заповедника предположили, что гибель животных произошла из-за естественных природных причин: отсутствия дождей и холодной зимы, из-за которой недостаточно наполненный водоем мог промерзнуть до дна вместе с обитателями.

фото ОНФ Воронежской области

ЧП