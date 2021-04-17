Ночные «вспышки» и «взрывы» оказались учениями военных в Воронеже

Небольшие "вспышки" в отдалении напугали горожан Фото: Кадр видео

- Что там за учения? Я дома слышу «буханье», - такие комментарии, как оставил Вячеслав Панкратов, в социальных сетях поздним вечером 16 апреля писали и другие воронежцы. Ночные «взрывы» и «вспышки» удивили многих горожан. Впрочем, те, кто снял происходящее на камеру сразу же предположили, что хоть и в позднее время, однако, скорее всего, это стандартные тренировки на полигоне в «Погоново». Что позже и подтвердилось.

Примечательно, что 16 апреля, как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, уже на полигоне Алферовский в Воронежской области проходили другие чения: экипажи бомбардировочного авиационного полка бомбовыми ударами поразили передвижной командный пункт условного противника.

По замыслу учения, в ходе патрулирования условного участка боевых действий самолеты-разведчики обнаружили районы сосредоточения огневых средств противника.

Для условных врагов с аэродрома Бутурлиновка в воздух были подняты сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-3 для сброса бомб по мишеням. Всего на полигоне Алферовский было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и около 80 человек из числа летного и инженерного состава.