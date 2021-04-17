Воронежец хотел снизить ставку по кредиту но потерял 190 тысяч рублей

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости быть бдительными Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

51-летний воронежец отреагировал на звонок от «сотрудника банковского учреждения» ровно так, как на то и рассчитывали мошенники. Вот только схема в этот раз была новая. Мужчине предложили снизить ставку по кредиту. Тот обрадовался и продиктовал все «нужные» данные.

Мошенник тут же перестал выходить на связь, а со счета воронежца списали около 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Оперативники разыскивают мошенника. Но найти телефонного афериста далекого не всегда легко.

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости быть бдительными, не сообщать свои личные данные неизвестным, тщательно проверять любую информацию от незнакомцев.