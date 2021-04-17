В Воронеже 10 дней будут идти рейды по выявлению тонированных автомобилей

О том, где конкретно в регионе будут стоять инспекторы, не сообщается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 19 по 28 апреля в Воронежской области пройдут рейды по выявлению тонированных автомобилей. Если стекла вашей машины не соответствуют требованиям технического регламента по «светопропусканию», вам может грозить как минимум штраф.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области напоминает, что любителям чрезмерной тонировки придется заплатить 500 рублей.

- В случае выявления сотрудником Госавтоинспекции транспортного средства с тонированными стеклами, светопропускаемость которых не соответствует законодательству, кроме административного материала в отношении водителя выносится письменное требование, согласно которому в течении 10 дней он обязан устранить нарушение, - добавляют полицейские.

Если нарушителя ловят повторно, то он должен заплатить уже до 4 тысяч рублей. Либо и вовсе может быть назначен арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.