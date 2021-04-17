В Воронежской области пассажир мопеда погиб в столкновении с «КамАЗом»

В Верхнехавском районе, на 12 км автодороги «Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка», молодой водитель мопеда попал под грузовик. ДТП случилось 16 апреля примерно в 15:50.

24-летний водитель мопеда выезжал со второстепенной дороги, видимо, думал, что проскочит, но в итоге влетел прямо в автомобиль «КамАЗ», за рулем которого был 56-летний местный житель.

- В результате ДТП 35-летный пассажир мопеда от полученных травм скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 137 ДТП, из них в областном центре – 104, на федеральных трассах - 7, в районах области - 26. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, 2 погибли.