В Воронеже из-за ремонта дорог перекроют движение на двух улицах

На одной улице движение перекроют на три часа, на другом - на восемь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В мэрии сообщили о перекрытии участков двух улиц в Центральном районе.

В пятницу, 16 апреля, с 20.00 до 23.00 нельзя будет проехать по улице Героев Труда (на ее отрезке от улицы Коммунистической молодежи до Кавалерийской).

С 22.00 пятницы, 16 апреля, до 6.00 субботы, 17 апреля, перекроют движение на улице Декабристов (на ее участке от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской).

В эти часы на участках двух улиц будут ремонтировать асфальт на дороге. Водителям, привыкших ездить в этом районе, стоит задуматься о том, как построить новый маршрут.