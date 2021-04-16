В Воронежской области женщина зарезала своего гражданского мужа, ударившего ее топориком

За смертельный удар ножом женщина может провести в колонии 15 лет. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

26 января в Лисках в общежитии на улице Лысенко обнаружили тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением. Вскоре оперативники задержали по подозрению в убийстве его 33-летнюю гражданскую жену.

На допросе женщина рассказала, что днем 26 января они выпивали с сожителем. Он приревновал ее и ударил по предплечью и спине кухонным металлическим топориком. А потом заснул. Женщину эта экзекуция взбесила. Она взяла нож и воткнула его спящему гражданскому мужу в правое бедро. Попала прямо в бедренную артерию. Мужчина умер, главным образом от обильной потери крови.

- На следствии женщина сначала полностью признала свою вину. Но потом немного сменила показания: заявила, что хотела только напугать сожителя, не желая его смерти. Ее арестовали. Вину женщины подтверждают также показания свидетелей и заключения проведенных судебных экспертиз. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального управления СК России Юрий Йовдий.