Несколько домов в центре Воронежа оставят без горячей воды на шесть дней

Фото: архив "КП".

В шести домах Ленинского района отключат горячую воду с 16 по 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 16 апреля. Ограничения связаны с ремонтом поврежденного участка теплосети, расположенном по улице Никитинской.

Работы начнутся с 12 часов 16-го апреля до 17 часов 21-го. В это время будет отключено горячее водоснабжение домов по следующим адресам:

- Плехановская, д. 15;

- Пушкинская, д. 11а;

- Свободы, д. 37 и д. 45;

- 9-е Января, д. 32;

- Ф. Энгельса, д. 63.

Напомним, во время ремонта перекроют движение по улице Никитинской. Нельзя проехать по участку от улицы Плехановской до улицы Куколкина с 8 утра сегодняшнего дня до пяти вечера 22 апреля.