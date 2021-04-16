Воронежцев предупредили о перебоях в телевещании

фото: Владимир Веленгурин Фото: из архива «КП»

Воронежский ОРТПЦ сообщил о запланированных на 19 апреля профилактических работах на оборудовании. В связи с ними будут отключены передатчики, транслирующие 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговые телеканалы и FM-радиостанции.

Кроме Воронежа теле- и радиовещание отключится в Боброве, Борисоглебске, Богучаре и Россоши.

Воронежцы не смогут смотреть телевизор и слушать радио в период с 2 часов ночи до 14.00. Пропадет сигнал на 20 бесплатных общедоступных телеканалах, а также на 19 радиопрограммах в FM-диапазоне и трех аналоговых телеканалах.

С 02:00 до 11:00 также будет отключена и трансляция радиопрограмм остальных крупных объектов цифрового телевизионного вещания области кроме мультиплексов.